Петропавловску исполнилось 270 лет

В честь юбилейной даты Sputnik Казахстан побывал на знаменитом крестном ходе и вместе с ученым прошел сквозь века по истории города.



В Петропавловске после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений прошел самый большой в Казахстане крестный ход, который по традиции совершается в день Святых апостолов Петра и Павла – небесных покровителей города, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места события.



Несмотря на 30-градусную жару, тысячи жителей Петропавловска прошли по городу вместе с облаченными в праздничные одежды священнослужителями, которые окропляли святой водой городские улицы и здания. Верующие шли под перезвон колоколов с молитвами и праздничными песнопениями, с большим трепетом неся икону и мощи первоверховных апостолов, доставленные в Петропавловск из Рима десять лет назад.



Крестный ход в городе проводился еще с дореволюционных времен, а с 1994 года он был возрожден, и ни разу за 25 лет не отменялся, исключением стали только два ковидных года. В этом году добрая традиция была снова продолжена. Правда, в этом году маршрут крестного хода стал значительно короче. После литургии в старейшем православном городском соборе Святых апостолов Петра и Павла верующие прошли по подгорной части города на территорию предприятия "Изолит", расположенного на высоком берегу реки Ишим.



Именно здесь в 1752 году был заложен первый камень в основание крепости святого Петра. На месте, которое называют колыбелью Петропавловска, сохранились остатки крепостных стен, солдатские казармы и часть первого каменного храма города. Также здесь установлен мраморный крест в память об основателях и первых строителях Петропавловска. Возле него ежегодно 12 июля совершается заупокойная служба обо всех усопших петропавловцах, живших в "в граде сем" в разные времена.



"Мы сегодня молимся о том, чтобы апостолы дали мир земле нашей казахстанской, дали успех нашему краю, вложили бы в сердца наших людей нелицемерную любовь и уважение друг ко другу, терпение, спокойствие, радость от нашей жизни, любовь к нашей земле, стране. Пусть цветет наша казахстанская земля! С днем ангела нашего города!", - поздравил верующих епископ Петропавловский и Булаевский Владимир.



С чего начинается родина?



О том, как родился город Петропавловск и с чего началась его история, Sputnik Казахстан рассказывала известный краевед Вера Яворская, к сожалению, уже ушедшая из жизни.



"В 1740 году Абылай хан в Оренбурге принимает русское подданство. Страшная беда обрушилась на казахские степи. Полчища джунгар нападали на аулы, угоняли скот, убивали людей, брали в плен женщин, - рассказывала Вера Яворская. - Чокан Валиханов так писал об этом: "Как стадо напуганных сайгаков метались казахи по степи, и нигде им не было покоя". Абылай хан просит у России защиты от джунгар и разрешает построить линию укреплений, которая позднее получит название Ново-Ишимской (или Горькой) линии, так как она была основана при горько-соленых озерах".

Место для крепости Святого Петра было выбрано очень удачно - на горе. Горы на равнине создала река Ишим. Возраст реки - несколько миллионов лет, когда-то она была в три-четыре раза больше, чем сейчас. Только большой реке было под силу создать такие высокие террасы и речную долину, растянувшуюся на десятки километров. Из-за этого и сейчас Петропавловск - город своеобразный, он условно разделен на верхний город (гора) и подгорье, которое горожане называют "подгора".

"Строителями крепости стали два драгунских полка, казаки казачьего сибирского войска и крестьяне ишимских сел: 12 июля 1752 года застучали топоры, зазвенели пилы. Крепость начала строиться. И вот 40 пушек грозно смотрят в степь, выстроились часовые на башнях, в долине идут учения военных. Есть крепость, есть военные, но нет неприятеля. Крепость Святого Петра не сделала ни одного выстрела по врагу, - рассказывала Вера Яворская. - Джунгар напугало строительства крепостей, они откочевали на юг".



Тогда в 1759 году Абылай хан обращается к оренбургскому губернатору Давыдову с такой просьбой: "Моя и народа моего просьба дабы по Ишиму в крепости Святого Петра продажу производить дозволено было…". Ответ поступил незамедлительно: "Во удовлетворение киргиз-кайсацкого народа в крепости Святого Петра велено учинить сатовку (меновая торговля - Sputnik), для чего русским купцам в ту крепость с товарами и крупой съезжаться велено".



"Торговля началась. Казахи не признавали бумажных денег, торговля шла меновая, единицей в торговле был признан годовалый баран, - рассказывала краевед. - Был составлен ценник обмениваемых товаров. Казан медный - 5 баранов, блюдо деревянное под бесбармак - 1 баран, плис (материя) - 0,5 барана за 1 метр. Самым дорогим товаром был самовар. Он стоил 20 баранов. На сатовке предлагали шкуры лисиц, волков, зайцев. Казахи привозили на обмен лошадей, крупный рогатый скот, овец. Здесь же объезжали диких лошадей, их покупали военные, скот закупали гуртами и гнали его в европейскую часть России".



У крепости Святого Петра оказалось выгодное месторасположение: на перекрестке торговых путей севера и юга, запада и востока. В 1777 году крепость Святого Петра имела торговые обороты, превышающие обороты всех крепостей на Иртышской линии вместе взятых. В году были две большие ярмарки: Петровская, с 25 июня по 20 июля, и Андреевская - с 20 ноября по 20 декабря.

В крепости была церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, со временем крепость стала называться Петропавловской. В 1807 году Петропавловская крепость получает статус города.



Сквозь века



Профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник, изучающий историю города, в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан рассказал, что первое общее описание Петропавловска он нашел на страницах "Памятной книжки Тобольской губернии на 1864 год".



"Согласно документу, население Петропавловска на 1862 год (110 лет от основания) составляло 9090 человек. В социальном составе доминировало военное сословие – отголосок былого пограничного статуса города (3717 человек) и мещанство (3005 человек). Около 1000 выходцев из степного населения. При этом 4% (370 человек) населения составляли дворяне. Почти столько же было иностранцев (352 человека). По этому показателю Петропавловск лидировал среди городов в Тобольской губернии, где иностранцев не было совсем. К нам гостей влекла таможенная торговля", - рассказал Солодовник.



В городе было 1174 здания, из них 47 каменных. По кирпичному строительству Петропавловск лидировал в губернии, обгоняя Омск. Имелось девять магазинов (из них шесть каменных) и 344 лавки. Город украсили три каменных православных храма и четыре мечети (из них две каменные). Порядок поддерживали две полицейские каменные будки.

К слову, в Петропавловске и сейчас сохранилось много исторических зданий, на сегодняшний день под охраной государства находятся только 24 купеческих дома."А теперь перенесемся сразу на 50 лет вперед, примерно к 160-й годовщине Петропавловска. Как изменился город к тому времени? Обратимся к самым интересным фактам из Памятных книг и Обзоров Акмолинской области за 1912-1914 годы. Войны и революции в то время еще не сказались на облике уездного города Российской империи. Население его к тому времени возросло до 42 430 человек (более чем в 4,5 раза за 50 лет!). Этнический состав был пестрым; в первую тройку по численности входили русские, татары и малороссы. В социальном плане преобладали мещане (26 842 человек), затем шли крестьяне (8211 человек)", - отмечает Солодовник.

Он также заметил, что, согласно историческим документам, за 50 лет резко возросли производительные силы в сельском хозяйстве и в промышленности. Из региона, живущего за счет поставки хлеба, край стал экспортером продуктов.

"Богатство Петропавловского уезда составляло огромное стадо скота – более 625 тыс. голов (при населении 251 469 человек). При этом и в городе содержали примерно 18 тысяч голов (в основном лошадей, КРС и овец). Новым делом для населения стало огородничество. Им занималось около тысячи семейств (в основном казачьих). На рынок поставлялись десятки тонн огурцов, арбузов и дынь. Удивительно, но в те годы знаменитый американский физик Роберт Вуд, следуя поездом через Петропавловск, изумился изобилию бахчевых культур. Но моркови и капусты при этом поступало на рынок ещё больше. Однако, любимые нами томаты тогда выращивать не умели. Их время тогда еще не пришло", - поделился Андрей Андреевич.

Число фабрик и заводов в Петропавловске достигло 131 (возросло в четыре раза за 50 лет). Впереди по выработке продукции были паровые мукомольные мельницы, их было пять. Затем шли шерстомойные, кирпичные, мыловаренные, кожевенные и другие заводы. Появилась маслобойня, овчинный и пиво-медоваренные заводы. Обработка металлов в городе не была развита, имелись только кузницы, не было и обработки древесины.

"Три из пяти крупных мельниц сохранились и по сей день. Это мельница Полякова на Косогоре, мельница Мазаева (по другим данным Фризена) на улице Осипенко и мельница Муратова на Центральном рынке. Конечно, нельзя не отметить, что главным объектом индустрии тогда была железная дорога, определившая развитие жизни края на многие годы вперед", - отмечает Солодовник.



А еще в начале 20-го века в Петропавловске уже имелся хороший водопровод, больница, городской сад, электрическое освещение. К слову, водопровод, открытый в 1903 году, был первым настоящим (напорным) предприятием такого рода в Казахстане.



"А вот с народной нравственностью были проблемы. Пьянство просто поражает воображение. Казенных винных лавок в городе было 9, трактиров всех разрядов – 12, ренсковых погребов – 11, пивных лавок – 50. Израсходовано вина (из расчета на 40 градусов крепости) 46577 ведер на сумму 383 988 рублей (в пересчете на современные деньги 2,3 млрд. тенге). Если учесть, что ведро соответствует 12,3 литра, то население города выпило 572 900 литров крепкого алкоголя (13,6 литра на душу). Было от чего бить тревогу. Стали создаваться общества трезвости", - делится историческими сведениями ученый.

Пропускаем еще 50 лет, и вместе с Андреем Солодовником попадаем в Петропавловск начала 1960-х годов.



"По населенности город вырос еще в 3,5 раза, достигнув 140 тысяч. Город в те годы преображался на глазах, насыщаясь гигантами индустрии и улицами многоэтажек. Над купеческими особняками и первыми панельными домами вознеслась наша Эйфелева башня – телевышка. Впервые в истории города открылся настоящий автодорожный мост. В том же 1961 году наш славный земляк Владимир Шаталов написал заявление о приеме в отряд космонавтов. В него он будет зачислен на следующий год. А первый раз полетит в космос в январе 1969 года, и у всех на душе будет празднично", - вспоминает Андрей Солодовник.



Немного ранее юбилейного 210-го года жизни города заработала ТЭЦ-2 – гигант индустрии. Сегодня, увы, состояние станции – главная тревога жителей Петропавловска.



"Одновременно с ТЭЦ-2 поднимался и флагман нашей индустрии – ПЗТМ. Его первой продукцией были зернопогрузчики, затем все более и более стали внедряться оборонные заказы. Еще раньше в военные годы обосновались в городе и другие крупные заводы: имени Кирова, имени Куйбышева, завод исполнительных механизмов, завод малолитражных двигателей, завод имени Калинина, завод железобетонных изделий, кожзавод, мясоконсервный комбинат, хлебозавод. На полях зрел урожай, уже не в десятки тысяч, а в миллионы тонн", - отмечает ученый.



На этом мы завершаем наш исторический экскурс, ведь, пропустив еще полвека, мы оказываемся уже в нашем времени, и уже сами участвуем в написании истории Петропавловска, которому сегодня исполнилось 270 лет.