ВОЗ признает третий пол на официальном уровне

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что "пол не ограничивается только мужчинами или женщинами", передает Tengrinews.kz.



Об этом говорится в официальном заявлении организации. В ВОЗ объявили, что таким образом "выходят за рамки" бинарных терминов, признавая "гендерное и сексуальное разнообразие".



Авторы документа объяснили свое решение увеличением использования "проснувшегося" гендерно-нейтрального нарратива не только в социально-общественной жизни, но и в сфере здравоохранения.



Изменения коснутся гендерных рекомендаций, которые были опубликованы в 2011 году и используются чиновниками от здравоохранения. Пока неясно, что именно будет сказано в новых рекомендациях ВОЗ, но агентство объяснило причины изменений на своем сайте.



"Руководство ВОЗ будет выходить за рамки небинарных подходов к гендеру и здоровью и признавать гендерное и сексуальное разнообразие или концепции, согласно которым гендерная идентичность существует в континууме и пол не ограничивается мужским или женским", - говорится в заявлении.



В издании Daily Mail отметили, медицинские эксперты считают этот шаг "ненаучным" и "тревожным". Так, эксперт по акушерству из Университета Ковентри, профессор Дженни Гэмбл назвала изменения ВОЗ "проблематичными".



"Этот отказ от базовой биологии - ошибка. Биология является ключевым фактором, определяющим здоровье и болезнь. Отсутствие четкого понимания основ биологии открывает двери для целого ряда проблем, включая очень плохое информирование о здоровье, а также искажение данных", - сказала она.



Кроме того, эксперт в области сестринского дела и акушерства из Университета западного Сиднея, доктор Карлин Гриббл сказала, что заявление ВОЗ является ненаучным.



"Формулировка о том, что существует не только мужской и женский пол, вызывает беспокойство. На сайте говорится, что руководство обновляется "в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития". Однако нет никаких новых научных данных, свидетельствующих о том, что существует более двух полов", - сказала она.



Напомним, в 2018 году правительство Германии распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния.