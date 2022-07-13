820 случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19



Всего, на 12 июля в стране подтверждено 1 311 190 случая, из них:



в городе Нур-Султан – 180,



в городе Алматы – 280,



в городе Шымкент – 87,



в Акмолинской области – 8,



в Актюбинской области – 3,



в Алматинской области – 67,



в Атырауской области – 17,



в ВКО – 12,



в Жамбылской области – 35,



в ЗКО – 7,



в Карагандинской области – 56,



в Костанайской области – 9,



в Кызылординской области – 19,



в Мангистауской области – 10,



в Павлодарской области – 8,



в СКО – 9,



в Туркестанской области – 13.