«Голосовой статус»: в WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp рассказали о новых улучшениях для обновлений статуса. Они появятся в будущем обновлении бета-версии приложения для Android, сообщает Zakon.kz.



- WhatsApp планирует расширить функциональность обновлений статуса, добавив поддержку голосовых заметок, – говорится на сайте Wabetainfo.com.



Голосовая заметка, как отмечено в публикации, переданная в качестве обновления статуса, может называться «голосовым статусом».



Разработчики заявляют, что появится новый значок, который позволит быстро отправить голосовую заметку к обновлению статуса.



Эта заметка будет доступна только тем людям, которых вы выберете в настройках конфиденциальности вашего статуса. Она будет полностью зашифрована, как и другие изображения и видео, переданные вашему статусу.



Эта функция находится на стадии разработки. Когда опция появится в стабильной версии мессенджера, пока неясно.



Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится возможность скрывать статус в Сети.