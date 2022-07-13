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«Голосовой статус»: в WhatsApp появится новая функция

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:03
«Голосовой статус»: в WhatsApp появится новая функция
Фото из открытых источников
Разработчики WhatsApp рассказали о новых улучшениях для обновлений статуса. Они появятся в будущем обновлении бета-версии приложения для Android, сообщает Zakon.kz.

- WhatsApp планирует расширить функциональность обновлений статуса, добавив поддержку голосовых заметок, – говорится на сайте Wabetainfo.com.

Голосовая заметка, как отмечено в публикации, переданная в качестве обновления статуса, может называться «голосовым статусом».

Разработчики заявляют, что появится новый значок, который позволит быстро отправить голосовую заметку к обновлению статуса.

Эта заметка будет доступна только тем людям, которых вы выберете в настройках конфиденциальности вашего статуса. Она будет полностью зашифрована, как и другие изображения и видео, переданные вашему статусу.

Эта функция находится на стадии разработки. Когда опция появится в стабильной версии мессенджера, пока неясно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится возможность скрывать статус в Сети.


Источник: zakon.kz
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