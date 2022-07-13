Переход к фиксированному курсу тенге не рассматривается - Нацбанк

Позицию Национального банка по вопросу перехода к фиксированному курсу тенге озвучила заместитель председателя Алия Молдабекова, передает Tengrinews.kz.
Как отметила Молдабекова , опыт прошлых лет показал, что политика фиксированного курса создает иллюзию краткосрочной стабильности.
"Поддержание фиксированного курса на протяжении долгого времени искусственным путем возможно только за счет расходования золотовалютных резервов, что в итоге приводит к необходимости девальвации курса национальной валюты", - объяснила она.
Свободно плавающий курс тенге в свою очередь позволяет мгновенно реагировать на изменения внешней среды, подчеркнула представитель Нацбанка.
"Это предотвращает накопление дисбалансов в экономике, а также способствует сохранению золотовалютных резервов страны. Поэтому вопрос перехода к фиксированному курсу Национальным банком не рассматривается", - заключила Алия Молдабекова.
Ранее аналогичную позицию высказал глава Нацбанка Галымжан Пирматов. Он отметил, что плавающий обменный курс не только позволяет сохранить золотовалютные резервы, но и исключает накапливание дисбалансов.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz