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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Переход к фиксированному курсу тенге не рассматривается - Нацбанк

Просмотров:518 Опубликовано: Сегодня, 11:13
Переход к фиксированному курсу тенге не рассматривается - Нацбанк
.
Позицию Национального банка по вопросу перехода к фиксированному курсу тенге озвучила заместитель председателя Алия Молдабекова, передает Tengrinews.kz.

Как отметила Молдабекова , опыт прошлых лет показал, что политика фиксированного курса создает иллюзию краткосрочной стабильности.

"Поддержание фиксированного курса на протяжении долгого времени искусственным путем возможно только за счет расходования золотовалютных резервов, что в итоге приводит к необходимости девальвации курса национальной валюты", - объяснила она.

Свободно плавающий курс тенге в свою очередь позволяет мгновенно реагировать на изменения внешней среды, подчеркнула представитель Нацбанка.

"Это предотвращает накопление дисбалансов в экономике, а также способствует сохранению золотовалютных резервов страны. Поэтому вопрос перехода к фиксированному курсу Национальным банком не рассматривается", - заключила Алия Молдабекова.

Ранее аналогичную позицию высказал глава Нацбанка Галымжан Пирматов. Он отметил, что плавающий обменный курс не только позволяет сохранить золотовалютные резервы, но и исключает накапливание дисбалансов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:08
Государству не выгоден низкий курс доллара.
Все, кто продают свою продукцию з рубеж (естественно за доллары), потом обязаны заплатить налоги дома в тенге.
А для этого надо полученные доллары конвертировать в тенге.
Чем дороже доллар, тем больше получит бюджет.
Поэтому ждать, что тенге "подрастет" не стоит.
 
 

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