Переход к фиксированному курсу тенге не рассматривается - Нацбанк

Позицию Национального банка по вопросу перехода к фиксированному курсу тенге озвучила заместитель председателя Алия Молдабекова, передает Tengrinews.kz.



Как отметила Молдабекова , опыт прошлых лет показал, что политика фиксированного курса создает иллюзию краткосрочной стабильности.



"Поддержание фиксированного курса на протяжении долгого времени искусственным путем возможно только за счет расходования золотовалютных резервов, что в итоге приводит к необходимости девальвации курса национальной валюты", - объяснила она.



Свободно плавающий курс тенге в свою очередь позволяет мгновенно реагировать на изменения внешней среды, подчеркнула представитель Нацбанка.



"Это предотвращает накопление дисбалансов в экономике, а также способствует сохранению золотовалютных резервов страны. Поэтому вопрос перехода к фиксированному курсу Национальным банком не рассматривается", - заключила Алия Молдабекова.



Ранее аналогичную позицию высказал глава Нацбанка Галымжан Пирматов. Он отметил, что плавающий обменный курс не только позволяет сохранить золотовалютные резервы, но и исключает накапливание дисбалансов.