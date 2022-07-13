Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам

В казахском языке существуют имена, которыми называют и девочек, и мальчиков. Корреспондент Zakon.kz сделал подборку самых распространенных универсальных имен.



1. Ардак



Имя тюркского происхождения, переводится как «почет», «ценность». В переводе с казахского языка ардақ означает «уважаемая», «драгоценная».



2. Бахыт



В переводе с персидского – «счастье». Заимствованное в казахский язык, это слово фонетически трансформировалось в бақыт, также имеющее значение «счастье». Слово характеризует полную удовлетворенность, достижение цели.



3. Бахытжан



Арабское имя, которое означает «счастливый человек», «счастливец». В переводе с персидского языка жан означает «дыхание», «душа», «жизнь». Заимствованное в казахский язык, слово жан означает «душа», «дух», «милый».



4. Баян



Имя берет свое начало из арабского языка, переводится как «ясность», «повествование» «рассказчик». Тюркские народы придавали этому имени значение «счастливый».



5. Бекзат



В переводе с тюркского языка – «властитель», «князь», «господин». Имя является синонимом арабского титула эмир.



6. Гани



Если трактовать это имя в переводе с арабского языка, то оно означает «богатый», «зажиточный», «знатный», «состоятельный». Существует еще имя Гайни, и если это относится к женщине, то означает «самая заметная».



7. Жанат (Жаннат)



Имя происходит от арабского слова джаннат, а переводится оно как «рай». Родители, называя так свою дочь или сына, желают им долгой и счастливой жизни в любви, почете, достатке и согласии.



8. Кенже



В переводе с арабского языка – «младший» или «младшая». В переводе с казахского языка кенже означает «младший», «самый последний», и, как правило, этим именем называют самого младшего сына или дочь.



9. Ляззат (Лязат)



Значение имени в переводе с арабского – «блаженство», «наслаждение». Слово в форме ләззат было заимствовано в казахский язык с теми же значениями. Давая своей дочери такое имя, родители желают ей неземного счастья и наслаждения от долгой жизни в любви и согласии. Чаще встречается как женское имя.



10. Мереке



В переводе с казахского языка мереке означает «праздник», «торжество», «пир». Зачастую такое имя дается ребенку, родившемуся во время праздника или какого-то торжества, с пожеланием прожить жизнь, как праздник, в радости и достатке.



11. Женис



В переводе с казахского языка жеңіс означает «победа». В это имя вкладывается пожелание достичь больших свершений и бороться за какое-то существенное дело, за хорошие результаты. Кроме того, в советское время так называли ребенка, который родился 9 Мая, в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.



Называя девочку имением Женис, родители также добавляли слово «гуль», что означает цветок – Женисгуль.



12. Нурай



В переводе с тюркского языка – «светлолунный», «яркая луна».



В переводе с арабского языка нур означает «свет». В современном казахском языке слово нұр также переводится как «свет», «сияние», «луч солнца». А слово ай означает «луна». Луна символизирует красоту и верность.



13. Нуржан



В переводе с арабского языка толкуется как «самый изящный», «красивый» человек. В казахском языке слово нұр переводится как «свет», а жан означает «дыхание», «душа», «жизнь».



14. Ерке



Если перевести с казахского языка, то ерке означает «баловень», «любимец». Часто используется при формировании сложносоставных имен, подчеркивая нежные чувства родителей, которые они испытывают к младенцу.



15. Турсун (Турсын)



Переводится с казахского языка как «пусть живет». Есть мнение, что в семьях, где дети часто умирали в младенческом возрасте, родители, бессильные в своих действиях, давали новорожденным имена-заклинания, такие как Турсун или Ольмес («не умрет»).