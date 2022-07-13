Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа

Ввоз иностранных автомобилей, оформленных без нарушений законодательства, ограничиваться не будет, заявили в пресс-службе премьер-министра, передает Tengrinews.kz.
"Накануне в ряде СМИ вышли публикации об ограничении ввоза в Казахстан автомобилей из ближнего зарубежья, основанные на ответе главы правительства на депутатский запрос. В этой связи пресс-служба премьер-министра считает необходимым дать поясняющий комментарий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день участились случаи ввоза в страну иностранного транспорта с нарушением законодательства. В частности, выявляются факты эксплуатации автомобилей, находящихся в угоне или залоге, оснащенных подложными номерами и так далее.
"Только в прошлом году по итогам сверки с правоохранительными органами других стран установлено, что более 35 тысяч автомобилей, ввезенных в Казахстан, имели банковские и юридические ограничения. Кроме того, свыше 600 автомобилей на момент ввоза разыскивались правоохранительными органами стран - участниц ЕАЭС", - привели данные в пресс-службе.
В этой связи для исключения рисков появления "проблемного" автотранспорта в Казахстане и улучшения администрирования в целом ведется разработка правил ввоза транспорта, в том числе временного.
"В правилах будут предусмотрены механизмы усиления контроля в части таких автомобилей, вплоть до ограничения их ввоза в страну. При этом данные меры не коснутся автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, ввезенных и эксплуатируемых на территории Республики Казахстан без нарушений законодательства", - заключили в пресс-службе премьера.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Казахстане планируют ограничить ввоз авто из России, Армении и Грузии. Отмечалось, что в правительстве страны уже "разрабатывают соответствующий механизм".
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