«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Июля
+29...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.38 KZT
  • €1 = 473.71 KZT
  • 1 RUB = 8.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 13:20
Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа
Фото из открытых источников
Ввоз иностранных автомобилей, оформленных без нарушений законодательства, ограничиваться не будет, заявили в пресс-службе премьер-министра, передает Tengrinews.kz.

"Накануне в ряде СМИ вышли публикации об ограничении ввоза в Казахстан автомобилей из ближнего зарубежья, основанные на ответе главы правительства на депутатский запрос. В этой связи пресс-служба премьер-министра считает необходимым дать поясняющий комментарий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день участились случаи ввоза в страну иностранного транспорта с нарушением законодательства. В частности, выявляются факты эксплуатации автомобилей, находящихся в угоне или залоге, оснащенных подложными номерами и так далее.

"Только в прошлом году по итогам сверки с правоохранительными органами других стран установлено, что более 35 тысяч автомобилей, ввезенных в Казахстан, имели банковские и юридические ограничения. Кроме того, свыше 600 автомобилей на момент ввоза разыскивались правоохранительными органами стран - участниц ЕАЭС", - привели данные в пресс-службе.

В этой связи для исключения рисков появления "проблемного" автотранспорта в Казахстане и улучшения администрирования в целом ведется разработка правил ввоза транспорта, в том числе временного.

"В правилах будут предусмотрены механизмы усиления контроля в части таких автомобилей, вплоть до ограничения их ввоза в страну. При этом данные меры не коснутся автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, ввезенных и эксплуатируемых на территории Республики Казахстан без нарушений законодательства", - заключили в пресс-службе премьера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Казахстане планируют ограничить ввоз авто из России, Армении и Грузии. Отмечалось, что в правительстве страны уже "разрабатывают соответствующий механизм".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика