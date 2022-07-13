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Врач объяснила, как цвет глаз влияет на здоровье

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Врач объяснила, как цвет глаз влияет на здоровье
Фото из открытых источников
Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, есть ли зависимость между цветом глаз и развитием определенных заболеваний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на URA.

По словам специалиста, обладатели карих глаз больше склонны к развитию глаукомы.

"Заболевание характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому. Глаукома характерна для южных регионов, где кареглазых больше, так как меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом", - объяснила офтальмолог.

По словам врача, у людей северных широт радужка обычно светлее, поэтому глаза защищены от солнца не так хорошо. Это повышает риск развития меланом - злокачественных опухолей.

Также меланин, по словам специалиста, участвует в образовании гетерохромии - вариации окрашивания глаз, когда радужки имеют разные цвета. Но такая особенность иногда является сигналом заболевания.

"Гетерохромия может быть врожденной и иметь самые разные сочетания - окрашена может быть целая оболочка, какой-то один сегмент или определенные вкрапления. Приобретенная гетерохромия же чаще всего является реакцией на определенные препараты, сигналом какого-то заболевания или возникать из-за травмы глаза. Такие изменения должны настораживать и потребовать проведения обследования", - объясняет Татьяна Шилова.


Источник: Tengrinews.kz
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