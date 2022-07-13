Казахстан ожидает большой поток студентов из-за рубежа - министр

Казахстан ждет большой поток студентов из-за рубежа. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы ожидаем достаточно большой поток и наших граждан, которые будут возвращаться для поиска образовательных возможностей, и граждан других государств. В первую это связано с тем, что Россия с 11 апреля прекратила свое членство в организации Болонского процесса.
Тут необходимо подчеркнуть, что с 1 июля наша страна, наоборот, стала сопредседателем Болонской организации. 5-6 октября будет большая конференция в Нур-Султане. Я как министр являюсь сопредседателем Болонской организации. Поэтому эти прогнозы есть, но пока большого наплыва не видим, просто тихо-мирно начинаем готовиться", - сказал Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов.
Он также ответил на вопрос о признании российских дипломов в Казахстане.
"В рамках ЕАЭС, в рамках двусторонних соглашений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией вопросы взаимозачетов кредитов, признания дипломов уже давно урегулированы, поэтому таких проблем не будет. За пределами ЕАЭС это вопросы двустороннего сотрудничества России с другими странами. Есть огромное количество двусторонних соглашений дополнительных, то есть вне рамок Болонского процесса. Поэтому это не такая большая проблема, как ее раздувают в СМИ", - добавил министр науки и высшего образования.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.