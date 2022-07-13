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Казахстан ожидает большой поток студентов из-за рубежа - министр

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:33
Казахстан ожидает большой поток студентов из-за рубежа - министр
Фото из открытых источников
Казахстан ждет большой поток студентов из-за рубежа. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы ожидаем достаточно большой поток и наших граждан, которые будут возвращаться для поиска образовательных возможностей, и граждан других государств. В первую это связано с тем, что Россия с 11 апреля прекратила свое членство в организации Болонского процесса.

Тут необходимо подчеркнуть, что с 1 июля наша страна, наоборот, стала сопредседателем Болонской организации. 5-6 октября будет большая конференция в Нур-Султане. Я как министр являюсь сопредседателем Болонской организации. Поэтому эти прогнозы есть, но пока большого наплыва не видим, просто тихо-мирно начинаем готовиться", - сказал Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов.

Он также ответил на вопрос о признании российских дипломов в Казахстане.

"В рамках ЕАЭС, в рамках двусторонних соглашений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией вопросы взаимозачетов кредитов, признания дипломов уже давно урегулированы, поэтому таких проблем не будет. За пределами ЕАЭС это вопросы двустороннего сотрудничества России с другими странами. Есть огромное количество двусторонних соглашений дополнительных, то есть вне рамок Болонского процесса. Поэтому это не такая большая проблема, как ее раздувают в СМИ", - добавил министр науки и высшего образования.


Источник: Tengrinews.kz
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