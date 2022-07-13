В стоимость казахстанских авто не включается утильсбор - МИИР

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) заявили, что в стоимость казахстанских автомобилей не включается утилизационный сбор, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Предприятия автомобильной промышленности, в том числе группа компаний "Аллюр", не получают субсидии от государства. Отечественные производители под встречные обязательства по локализации в рамках законодательства ЕАЭС освобождены от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. Механизм освобождения от уплаты утильсбора происходит путем оплаты и последующего возврата идентичной суммы за каждый производимый автомобиль", - заявили в ведомстве.



В министерстве также назвали недостоверной информацию в СМИ о якобы выделенных государственных субсидиях в размере 21,3 миллиарда тенге в 2019 году и 40,8 миллиарда тенге в 2020 году для группы компаний "Аллюр".



"Учитывая, что оператором расширенных обязательств производителей определено АО "Жасыл даму", возврат утильсбора от данной компании на основании "Международных стандартов финансовой отчетности (IAS) 20" классифицируются аудиторами как "Государственные субсидии". Данный факт и вызвал недопонимание у представителей СМИ.



Указанные выше суммы фактически являются освобождением производителя от уплаты утилизационного сбора путем возврата ранее уплаченных средств компании "Жасыл даму", - добавили в ведомстве.



В МИИР подчеркнули, что прорабатывают изменения в законодательство в части введения прямого освобождения отечественных производителей от утилизационного сбора без механизма "оплата - возврат".



"Также следует отметить, что в связи с освобождением отечественных производителей от утилизационного сбора в стоимость казахстанских автомобилей утилизационный сбор не включается", - заключили в министерстве.