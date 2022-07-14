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Охотники случайно застрелили женщину, собиравшую ягоды в лесу СКО

Просмотров:367 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Охотники случайно застрелили женщину, собиравшую ягоды в лесу СКО
Фото из открытых источников
Жительница села Баумана в Северо-Казахстанской области стала жертвой охотников, когда пошла в лес, чтобы собрать ягод, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AstanaTV.

Женщину застрелили во время сбора ягод на севере страны. Сельчанка погибла от ранения в грудь. Ей было 49 лет. Как рассказали местные жители, несчастная еще успела сделать звонок родным. Ее обнаружили в трех километрах от станции Бауманской. Как стало известно позже, Алтынай Муздакбаева отправилась в лес, но попала под пулю местных охотников.

"Она успела сразу же позвонить своей знакомой, родственникам. И приехали, ее забрали. Сразу же повезли, вызвали сразу же фельдшера. Фельдшер оказала первую помощь. Повезла ее в районную больницу, но до больницы она не доехала. Женщина скончалась прямо в машине", - рассказала о происшествии жительница села Баумана.

По неподтвержденной информации, охотников было двое. Тем временем в прокуратуре сообщили, что задержан 65-летний односельчанин погибшей. Подозреваемый рассказал, что из винтовки стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую, сразу сообщил участковому инспектору полиции.

"Лицо, совершившее данное преступление, установлено и в порядке статьи 128 УПК водворено в ИВС отдела полиции Жамбылского района. Он дает признательные показания. Создана следственная группа. По делу назначен ряд экспертиз. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры. В соответствии со статьей 201 УПК подробности расследования не разглашаются", - сообщил прокурор Жамбылского района СКО Талгат Тулегенов.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Toryn
 ABCD (Посетители) Сегодня, 10:35
Не в то время, не в том месте оказалась! А по моему охотиться можно на удалении от населённого пункта на расстоянии 27! км.

От ближайшего населённого пункта или в специальных охотхозяйствах
 
 

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