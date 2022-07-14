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Президент Токаев: Стабфонды становятся кормушкой, акимы утратили контроль

Просмотров:563 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Президент Токаев: Стабфонды становятся кормушкой, акимы утратили контроль
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что стабилизационные фонды порой становятся кормушкой для недобросовестных лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов. Их воздействие на рынок минимальное. Порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений.

Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств. Правительством предлагается увеличить объем "оборотной схемы" до 100 миллиардов тенге. У меня вопрос. Просчитан ли ожидаемый эффект? Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции Правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

В Нур-Султане проходит расширенное заседание правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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БО (Посетители) Сегодня, 12:39
Цитата: Orion
Все всё знают, но ничего не делается.
Создать видимость деятельности,тоже надо уметь,иначе в этом мире не выжить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ingul
  • БО
  • ЁмоЁ
  • Ed Word
 Pluto (Посетители) Сегодня, 10:57
Такую кормушку прикроют, а как же казнокрады теперь жить будут? В СССР подобных лиц за хищение из казны расстреливали без разговоров а теперь законов под себя напринимали что-бы получать за подобное 2 года условно с повышением в должности.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 10:34
Все всё знают, но ничего не делается.
 
 

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