Токаев объявил выговор Султанову и Карашукееву из-за ситуации с сахаром

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за ситуации с сахаром, передает корреспондент Zakon.kz.



Глава государства отметил, что из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня работают только четыре.



- Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в шесть раз к 2026 году – с 7 до 43%. Однако за последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависимы от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но, в любом случае, это серьезной просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву, - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



В связи с этим он поручил правительству в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель – значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению.



- Интерес со стороны внутренних иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок. Нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение. Мы сегодня видим, что происходит в магазинах, – это позор, – подчеркнул глава государства.