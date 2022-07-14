Казахстан заподозрили в нарушении антироссийских санкций

Алматы. 14 июля. КазТАГ – Казахстан оказался в числе стран, предположительно используемых Россией для нарушения санкций, сообщает The Diplomat



«Центральная Азия тесно связана с торговыми сетями, охватывающими территорию бывшего Советского Союза. Это может привести к введению санкций в отношении стран и компаний региона. Этот риск усилился после российского вторжения в Украину в феврале и стал привлекать все больше внимания по мере затягивания войны. В недавнем предупреждении правительства США Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан указаны в числе 18 стран, представляющих собой «перевалочные пункты, через которые, как известно, проходит ограниченный или контролируемый экспорт, направляющийся в Россию или Беларусь», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что в конце июня сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) и бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США выпустили предупреждение, в котором призвали проявлять «повышенную бдительность в отношении потенциальных попыток уклонения от экспортного контроля со стороны России и Беларуси».



В предупреждении был представлен обзор текущих экспортных ограничений, в том числе список «товаров, вызывающих озабоченность в связи с возможным уклонением от экспортного контроля», и определены типы сделок и предпринимаемых действий, на которые особое внимание должны обратить финансовые учреждения, занимающиеся вопросами контроля соблюдения санкций. Среди таких настораживающих признаков упоминалось об использовании «торговых коридоров, которые, как известно, служат возможными перевалочными пунктами для экспорта в Россию и Беларусь».



В сноске в качестве «общих перевалочных пунктов» указана группа из 18 стран – Армения, Бразилия, Китай, Грузия, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, США. Арабские Эмираты и Узбекистан.