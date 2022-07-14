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Спас ребенка от падения из окна: подростка наградил министр

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Спас ребенка от падения из окна: подростка наградил министр
Фото с сайта: Tengrinews.kz
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов поблагодарил подростка, спасшего ребенка от падения из окна, и вручил ему грант на обучение в одном из университетов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Аймагамбетов встретился с выпускником столичной школы Есдаулетом Даутбековым, спасшим ребенка от падения из окна многоэтажки. На встрече присутствовала и мама 17-летнего героя Асемгуль Кабдыкалыкова.

Глава министерства поблагодарил выпускника за проявленные качества и отметил, что готовность Есдаулета прийти на помощь и защитить младших является хорошим примером для всех школьников страны.

"Благодарю за проявленную смелость и храбрость. Вы показали пример того, каким должен выходить выпускник из стен школы. Благодарю ваших родителей, ваших учителей за то, что они воспитали такого благородного человека. Только сегодня Президент поделился, что его беспокоят факты буллинга в школах.

Ваш поступок послужит достойным примером. Надеюсь, что старшеклассники будут также всегда готовы поддержать и защитить младших. Но в то же время прошу всех родителей несовершеннолетних детей обратить особое внимание на вопросы их защищенности в домах", - сказал глава ведомства.

Спас ребенка от падения из окна: подростка наградил министр


Министр вручил Есдаулету Даутбекову благодарственное письмо и памятные подарки. Также по ходатайству министра выпускнику предоставлен грант на бесплатное обучение в университете Нархоз в Алматы.

"Мы благодарны университету Narxoz, одному из ведущих вузов страны, который славится высоким качеством образования и занимает активную позицию в оказании социальной поддержки",- отметил Аймагамбетов.

В семье Есдаулета Даутбекова воспитываются шестеро детей.


Источник: Tengrinews.kz
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