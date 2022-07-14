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Назван лучший продукт для сохранения молодости и утоления голода надолго

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 19:31
Назван лучший продукт для сохранения молодости и утоления голода надолго
Фото: Shutterstock
Включение орехов в ежедневный рацион при отсутствии противопоказаний способствует укреплению иммунитета и продлению молодости, заявила врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова. В беседе с «Известиями» она объяснила, почему этот продукт так полезен.

Специалистка назвала орехи лучшим продуктом для утоления голода надолго, потому что в нем содержатся разнообразные полезные жиры. «Ореховый жир идеален тем, что он очень хорошо дает долгое ощущение сытости. Если в любое блюдо добавить небольшое количество орехов, это поможет притупить и надолго забыть о чувстве голода», — пояснила она.

Кроме того, по словам Тихомировой, насыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, участвуют в улучшении регенерации клеток всего организма и, как следствие, способствуют сохранению молодости. Также, помимо разнообразных жирных кислот, в состав этого продукта входят такие минералы, как селен, хром и цинк, которые необходимы для поддержания крепкого иммунитета, добавила специалистка. Она рекомендовала есть 20-30 граммов орехов ежедневно, желательно в первой половине дня.

Ранее диетолог Иван Алименко перечислил кондитерские изделия, которые могут нанести серьезный вред здоровью. По его словам, выпечка, изготовленная из слоеного или песочного теста, содержит некачественные жиры и грозит онкологическими заболеваниями.


Источник: lenta.ru
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