Назван лучший продукт для сохранения молодости и утоления голода надолго

Включение орехов в ежедневный рацион при отсутствии противопоказаний способствует укреплению иммунитета и продлению молодости, заявила врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова. В беседе с «Известиями» она объяснила, почему этот продукт так полезен.



Специалистка назвала орехи лучшим продуктом для утоления голода надолго, потому что в нем содержатся разнообразные полезные жиры. «Ореховый жир идеален тем, что он очень хорошо дает долгое ощущение сытости. Если в любое блюдо добавить небольшое количество орехов, это поможет притупить и надолго забыть о чувстве голода», — пояснила она.



Кроме того, по словам Тихомировой, насыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, участвуют в улучшении регенерации клеток всего организма и, как следствие, способствуют сохранению молодости. Также, помимо разнообразных жирных кислот, в состав этого продукта входят такие минералы, как селен, хром и цинк, которые необходимы для поддержания крепкого иммунитета, добавила специалистка. Она рекомендовала есть 20-30 граммов орехов ежедневно, желательно в первой половине дня.



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