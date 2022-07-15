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В Чили поймали глубоководную рыбу, которую считают предвестником катастроф

Просмотров:374 Опубликовано: Сегодня, 09:09
В Чили поймали глубоководную рыбу, которую считают предвестником катастроф
Ветка © LADbible
Рыбаки из чилийского города Арики поймали 4,8-метрового сельдяного короля - глубоководную рыбу, которую считают предвестником природных катаклизмов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на LADBible.

Посмотреть на редкий улов собрались сотни местных жителей, один из которых снял видео. 

По словам экспертов, гребная рыба, ее еще называют веслоносой, обитает на глубинах от 500 до 1000 метров. На поверхность эта рыба выходит из-за движения тектонических плит, штормов и течений. Также они всплывают, когда размножаются, заболевают или умирают от старости.

Такая особенность их поведения породила поверье, что появление сельдяного короля может быть предвестником цунами или землетрясения. Так, в 2011 году сообщалось, что незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.

В свою очередь ученые подчеркивают, что связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована.

В данный момент власти Арики собираются изучить рыбу и попытаться выяснить, что побудило ее всплыть.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Его длина может достигать 11 метров.


Источник: Tengrinews.kz
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