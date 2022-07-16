Около 1500 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 июля 2022 года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



По регионам:



в Нур-Султане – 423,



в Алматы – 494,



в Шымкенте – 106,



в Акмолинской области – 27,



в Актюбинской области – 4,



в Алматинской области – 132,



в Атырауской области – 27,



в ВКО – 22,



в Жамбылской области – 54,



в ЗКО – 12,



в Карагандинской области – 81,



в Костанайской области – 14,



в Кызылординской области – 23,



в Мангистауской области – 17,



в Павлодарской области – 12,



в СКО – 10,



в Туркестанской области – 12.



Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 315 021 случаев КВИ.

