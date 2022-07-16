Антикор о деле Нацмузея: Стоимость работ завышена на 1,2 миллиарда тенге

Антикоррупционная служба продолжает расследование уголовного дела в отношении руководства Национального музея, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Антикоррупционной службой по Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации объектов на информационных ресурсах".
"Национальным музеем подрядной организации за выполненные работы в рамках указанного проекта выплачено 1,3 миллиарда тенге. Между тем проведенным экспертным исследованием установлено, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге. Таким образом, стоимость работ необоснованно завышена на 1,2 миллиарда тенге, чем причинен государству ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
16 мая стало известно, что Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея по признакам хищения 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". 29 мая сообщалось, что директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы арестован.
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