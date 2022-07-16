Казахстан планирует обновить военную технику до 2030 года

Министр обороны назвал первостепенные задачи для оборонно-промышленного комплекса.



План переоснащения Вооружённых сил Казахстана предусматривает их обеспечение новым, капитально отремонтированным и модернизированным вооружением и военной техникой до 2030 года, сообщил министр обороны РК Руслан Жаксылыков в ответе на депутатский запрос, с которым обратились депутаты мажилиса парламента РК от Народной партии Казахстана.



"В Народную партию Казахстана обратилась Ассоциация предприятий оборонно-промышленного комплекса с просьбой поддержать предприятия, которые помимо того, что формируют щит нашей страны, дают работу более 5000 казахстанцев. По нашим данным, Министерство обороны Республики Казахстан продолжает осуществлять закуп иностранной техники при наличии отечественного производства техники с аналогичными характеристиками. Примером может служить колесная бронированная техника с колесной формулой 4*4, 6*6, 8*8. Вызывает опасение малая загруженность отечественной оборонной промышленности. Из-за санкций, наложенных на Российскую Федерацию, высокая доля экономических и технологических связей оборонных предприятий РФ и Казахстана уже нарушена, и казахстанские предприятия работают в условиях кризиса на грани остановки производств", – говорится в запросе.



Депутаты в том числе просили ответить на вопросы:



Реализуется ли план по развитию и поддержке отечественной оборонной промышленности?

Имеется ли план закупа вооружения, военной техники и средств защиты у отечественных предприятий?

Существует ли конкретный план по увеличению доли вооружений, средств защиты и военной техники казахстанского производства в государственном оборонном заказе для нужд Министерства обороны, правоохранительных структур?



Руслан Жаксылыков сообщил, что Указом президента Республики Казахстан от 20 августа 2021 года утверждена новая редакция Концепции строительства и развития Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан до 2030 года, которая содержит конкретные задачи и показатели для повышения технической оснащённости Вооружённых сил, этапы реализации. Кроме того, действует утверждённая в 2018 году Концепция перевооружения Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.



"Эта концепция определяет цели и задачи, основные направления и этапы развития оборонно-промышленного комплекса в интересах перевооружения Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан. Для практической реализации мероприятий разработан и 30 сентября 2021 года министром обороны утвержден план переоснащения Вооруженных сил новым, капитально отремонтированным и модернизированным ВВТ до 2030 года", - сообщил министр.



По его словам, план разработан с учётом фактических потребностей Вооружённых сил, обеспечивающих необходимый темп перевооружения на современное новое ВВТ, а также требуемый уровень боевой и технической готовности Вооруженных сил.



"План направлен в Министерство индустрии и инфраструктурного развития для планирования развития и загрузки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Один из главных инструментов его развития – государственный оборонный заказ", – отметил Руслан Жаксылыков.



Министр также обозначил первостепенные задачи для оборонной отрасли:



ориентирование на потребности силовых структур страны, а не навязывание своей продукции, которая во многих случаях не востребована в армии;

повышение уровня технологического развития;

развитие экспортного потенциала;

налаживание производства комплектующих и запасных частей;

более широкое развитие услуг заводского ремонта имеющегося парка ВВТ;

повышение местного содержания, исключение скрытого импорта;

развитие диверсификации (расширения номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе гражданского сектора) производимой продукции;

более четкое разграничение (закрепление) оборонных предприятий по специализации, что возможно достигнуть усилением (конкретизацией) системы лицензирования; сегодня предприятия стремятся исполнять любые контракты при низком уровне компетенции,что ведёт к несвоевременному, некачественному а иногда и неисполнению контрактов;

исключение фактов превышения стоимости выпускаемой продукции по отношению к зарубежным аналогам;

переработать методику расчёта доли местного содержания с исключением показателей, не относящихся к непосредственному производству отечественной продукции;

снижение зависимости только от госзаказа, доля которого достигает по отдельным предприятиям до 80-90%.