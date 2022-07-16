В Сети появилась фотография трансгендерного адмирала США Рейчел Левин

В российских соцсетях стремительно расходится фотография первой женщины-трансгендера Рейчел Левин, которая стала адмиралом США.



В частности, снимок опубликовал Телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье". Сообщается, что фото сделано в посольстве Франции в США во время приема по случаю Дня взятия Бастилии.



Рейчел Левин снялась вместе заместителем помощника министра ядерной энергетики США Сэмом Бринтоном, который тоже является трансгендером.



В 2021 году Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США. Тогда американские СМИ отмечали, что это первый трансгендер, достигший столь высокого звания. А Сэм Бринтон только в июне этого года был назначен заместителя помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Минэнерго США. Американцы до сих пор критикуют это назначение, так как считают, что из-за одежды, которую носит Бринтон, его не будут воспринимать серьезно при международных переговорах.