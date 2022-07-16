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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жара до +42, гроза и град ожидаются в Казахстане

Просмотров:457 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Жара до +42, гроза и град ожидаются в Казахстане
Иллюстративное фото
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы и 11 областях страны на 17 июля, передает Tengrinews.kz.

В Нур-Султане временами гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы днем – сильная жара +36 градусов. В Конаеве днем – сильная жара +35...+37 градусов.

В Акмолинской области на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на севере, востоке – сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке, юге области, 15-20 метров в секунду.

Днем на юге и севере Алматинской области – сильная жара +35...+37 градусов.

Днем на севере и востоке Жетысуской области, в Талдыкоргане – сильная жара +35...+37 градусов.

Днем на юге Актюбинской области сохраняется сильная жара +35...+38 градусов.

Ночью на севере, днем на большей части Абайской области – гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, западе области, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду. Днем на юге области – сильная жара +35 градусов. В Семее – гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на северо-западе, севере, северо-востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области – гроза. Днем на северо-западе, севере, северо-востоке области – град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на северо-западе, севере, северо-востоке области, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду. В Усть-Каменогорске – гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской области – пыльная буря. Ветер северный днем в центре области, 15-20 метров в секунду. Днем – сильная жара +40...+42 градусов. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области – гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Атырауской области – очень сильная жара +42 градусов. В Атырау днем – очень сильная жара +40...+42 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Мангистауской области – чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке, юге Павлодарской области – гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре ночью и утром – гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.


Источник: tengrinews.kz
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