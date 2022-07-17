Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Казахстане. Об этом свидетельствуют данные за 16 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев, из них:



в Нур-Султане - 489,

в Алматы - 520,

в Шымкенте - 98,

в Акмолинской области - 25,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 82,

в Атырауской области - 27,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 58,

в ЗКО - 17,

в Карагандинской области - 74,

в Костанайской области - 19,

в Кызылординской области - 45,

в Мангистауской области - 20,

в Павлодарской области - 11,

в СКО - 16,

в Туркестанской области - 18.



Ранее сообщалось, что 1470 человек заразились коронавирусом за сутки.