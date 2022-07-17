Украинский самолет с опасным грузом разбился на севере Греции - СМИ

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий украинской компании, разбился недалеко от города Кавала на севере Греции. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. По неподтвержденным данным, на борту самолета был опасный груз.



Государственное телевидение ERT сообщило, что самолет Ан-12, принадлежащий украинской компании, летел из Сербии в Иорданию. Пилот запросил аварийную посадку из-за проблемы с двигателем, но сигнал самолета был потерян.



Видеозапись, загруженная на ertnews.gr, показывает, как горящий самолет быстро снижается, прежде чем удариться о землю, что, по всей видимости, было взрывом. Пожарная команда не смогла подтвердить тип самолета, но сообщила, что, по предварительным данным, на борту находились восемь человек.



Еrtnews.gr со ссылкой на очевидцев сообщает, что самолет приземлился на кукурузном поле.



"Есть неподтвержденная информация о загруженности самолета боекомплектом. Согласно отчету, признаков жизни нет, по крайней мере в полностью обгоревшем фюзеляже. Бойцы сухопутной армии со специальным оборудованием провели вскрытие, так как 12-тонный груз коммерческого рейса считается опасным, а пары - ядовитыми. У двух пожарных возникли проблемы с дыханием, в то время как ожидается сообщение 112 для жителей, чтобы они закрыли окна и включили кондиционеры", - говорится на сайте.