«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Июля
+29...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 480.37 KZT
  • €1 = 482.15 KZT
  • 1 RUB = 8.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назван способ правильно выбрать арбуз

Просмотров:428 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Назван способ правильно выбрать арбуз
Фото из открытых источников
Старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева рассказала, где следует покупать арбузы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство "Прайм".

Лемешева назвала способ правильно выбрать арбуз и призвала покупать его в супермаркетах и на рынках, поскольку там ягоды проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках эти исследования не проводят.

По мнению эксперта, следует покупать арбузы весом семь-девять килограммов, с разнообразными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если спелый плод постучать, то звук станет звонким, а ладонь почувствует отдачу.

"Опытные покупатели, как правило, выбирают арбуз "по стуку". Постучите по ягоде кулаком - созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать - спелый арбуз чуть-чуть затрещит", - объяснила она.

Специалист добавила, что необходимо хранить арбуз при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха. В целом виде он пролежит несколько месяцев. Лемешева напомнила, что нельзя хранить разрезанный арбуз при комнатной температуре, поскольку он начинает портиться спустя пару часов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика