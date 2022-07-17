Назван способ правильно выбрать арбуз

Старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева рассказала, где следует покупать арбузы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство "Прайм".
Лемешева назвала способ правильно выбрать арбуз и призвала покупать его в супермаркетах и на рынках, поскольку там ягоды проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках эти исследования не проводят.
По мнению эксперта, следует покупать арбузы весом семь-девять килограммов, с разнообразными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если спелый плод постучать, то звук станет звонким, а ладонь почувствует отдачу.
"Опытные покупатели, как правило, выбирают арбуз "по стуку". Постучите по ягоде кулаком - созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать - спелый арбуз чуть-чуть затрещит", - объяснила она.
Специалист добавила, что необходимо хранить арбуз при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха. В целом виде он пролежит несколько месяцев. Лемешева напомнила, что нельзя хранить разрезанный арбуз при комнатной температуре, поскольку он начинает портиться спустя пару часов.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.