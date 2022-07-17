Назван способ правильно выбрать арбуз

Старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева рассказала, где следует покупать арбузы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство "Прайм".



Лемешева назвала способ правильно выбрать арбуз и призвала покупать его в супермаркетах и на рынках, поскольку там ягоды проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках эти исследования не проводят.



По мнению эксперта, следует покупать арбузы весом семь-девять килограммов, с разнообразными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если спелый плод постучать, то звук станет звонким, а ладонь почувствует отдачу.



"Опытные покупатели, как правило, выбирают арбуз "по стуку". Постучите по ягоде кулаком - созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать - спелый арбуз чуть-чуть затрещит", - объяснила она.



Специалист добавила, что необходимо хранить арбуз при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха. В целом виде он пролежит несколько месяцев. Лемешева напомнила, что нельзя хранить разрезанный арбуз при комнатной температуре, поскольку он начинает портиться спустя пару часов.