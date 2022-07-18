«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Июля
+28...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 480.37 KZT
  • €1 = 482.15 KZT
  • 1 RUB = 8.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Катер, в котором находились 24 человека, затонул на Бухтарминском водохранилище

Просмотров:948 Опубликовано: Сегодня, 08:06
Катер, в котором находились 24 человека, затонул на Бухтарминском водохранилище
Кадр видео очевидца. © instagram/oskemenlive
На Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области во время шторма затонул пассажирский катер, в котором находились 24 человека. Все они спасены, сообщает коррреспондент Tengrinews.kz.

ЧП случилось в воскресенье в 19 часов в трех километрах от базы отдыха "Аюда". "В результате сильного ветра, достигающего 20 метров в секунду, попал в шторм и стал тонуть рейсовый пассажирский катер, следовавший по маршруту из базы отдыха "Садко" на базу "Аюда". На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена команды", - прокомментировали ситуацию в ДЧС ВКО.

Видео очевидцев из соцсети



Как выяснилось, на помощь пассажирам тонущего судна пришли отдыхающие. Аскар Сайлаубаев, Даулет Сайлаубеков, Дамир Мухамадиев, Султан Тайжанов с берега заметили происходящее. В ДЧС ВКО подтвердили, что мужчины на своем гидроскутере и катере добрались до места и в первую очередь помогли выбраться из воды детям, находящимся на плоту, и, сделав два рейса, доставили всех граждан до берега.

"Всего 21 пассажир, 9 из которых дети, а также команда катера были размещены на базе "Аюда". Состояние всех граждан удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались. Им оказана необходимая помощь, организовано питание. Вещи пассажиров были доставлены с места происшествия на берег сотрудниками ДЧС ВКО", - сообщили в ведомстве.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика