Катер, в котором находились 24 человека, затонул на Бухтарминском водохранилище

Видео очевидцев из соцсети

На Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области во время шторма затонул пассажирский катер, в котором находились 24 человека. Все они спасены, сообщает коррреспондент Tengrinews.kz.ЧП случилось в воскресенье в 19 часов в трех километрах от базы отдыха "Аюда". "В результате сильного ветра, достигающего 20 метров в секунду, попал в шторм и стал тонуть рейсовый пассажирский катер, следовавший по маршруту из базы отдыха "Садко" на базу "Аюда". На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена команды", - прокомментировали ситуацию в ДЧС ВКО.Как выяснилось, на помощь пассажирам тонущего судна пришли отдыхающие. Аскар Сайлаубаев, Даулет Сайлаубеков, Дамир Мухамадиев, Султан Тайжанов с берега заметили происходящее. В ДЧС ВКО подтвердили, что мужчины на своем гидроскутере и катере добрались до места и в первую очередь помогли выбраться из воды детям, находящимся на плоту, и, сделав два рейса, доставили всех граждан до берега."Всего 21 пассажир, 9 из которых дети, а также команда катера были размещены на базе "Аюда". Состояние всех граждан удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались. Им оказана необходимая помощь, организовано питание. Вещи пассажиров были доставлены с места происшествия на берег сотрудниками ДЧС ВКО", - сообщили в ведомстве.