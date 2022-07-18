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Об изъятии оружия и боеприпасов

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Об изъятии оружия и боеприпасов
Фото: gov.kz
В июне-июле 2022 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с органами полиции проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время «январских событий».

Обезврежена преступная группа в городах Шымкент и Тараз, у которых изъяты 3 пистолета, 2 единицы нарезного карабина «Сайга», 2 ружья, пневматический пистолет, винтовка, а также 64 боеприпаса.

В городе Шымкент задержаны жители региона, причастные к грабежу охотничьего магазина «Kamerad» в Алматы. По месту их жительства изъяты 2 нарезных карабина «Сайга-12С», пневматическое ружье и 71 боеприпас.

Дополнительно в окрестностях города обнаружен «схрон» с автоматом «Калашникова», 2 пистолетами, охотничьим ружьем, гранатой «Ф-1», 8 детонаторами для взрывных устройств и 43 боеприпасами.

Тайники с 2 автоматами «Калашникова», 10 пистолетами, штурмовой винтовкой «SHTURM», 3 гладкоствольными ружьями, гранатой и 476 боеприпасами выявлены в городе Тараз.

В Алматинской области обнаружены «схроны» с автоматом «Калашникова», 4 пистолетами, 8 гладкоствольными ружьями, «обрезом», 12 гранатами, 464 боеприпасами и оптическим прицелом.

Задержаны жители Талгарского района, причастные к незаконному хранению 2 автоматов «Калашникова», гладкоствольного ружья, гранаты «Ф-1» и 180 боеприпасов.

Из «схрона» в южной столице изъяты 2 автомата «Калашникова», 2 винчестера, 5 пистолетов, 5 гладкоствольных ружей, «обрез», 20 гранат и 212 боеприпасов.

В Восточно-Казахстанской области из «схрона» изъяты охотничье ружье марки «ТОЗ», 2 «обреза» и 13 боеприпасов.

При обыске личного автотранспорта у жителя Актюбинской области обнаружено и изъято охотничье ружье с 6 патронами.

У жителя Кызылординской области изъята винтовка «Derya» MK-10, похищенная из оружейного магазина «Kamerad» в Алматы.

В Туркестанской области изъяты револьвер, гладкоствольное ружье и граната.

Всего из незаконного оборота изъято: 68 единиц оружия, 36 гранат, 8 взрывных устройств, 1 529 боеприпасов.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.

Мероприятия по розыску и изъятию вооружения из незаконного оборота продолжаются.


Пресс-служба КНБ РК


Источник: gov.kz
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