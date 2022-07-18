Проректора Российской таможенной академии нашли мертвым в СИЗО

Проректора Российской таможенной академии Залима Керефова нашли мертвым. Мужчина скончался в СИЗО в Ногинске (Московская область), передает Tengrinews.kz со ссылкой на 5-tv.ru



Как стало известно изданию, его тело обнаружили на полу одиночной камеры. Сообщается, что сотрудниками СИЗО была обнаружена короткая записка, в которой Керефов раскаивается в содеянном преступлении.



Проректор академии ушел из жизни в возрасте 37 лет. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.



Залим Керефов был задержан 5 июля по подозрению в торговле наркотическими веществами. В ходе следствия выяснилось, что проректор управлял нелегальными интернет-магазинами с рабочего компьютера.



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