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В Алматы мужчина на джипе умышленно задавил лошадь после ссоры с соседями

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:09
В Алматы мужчина на джипе умышленно задавил лошадь после ссоры с соседями
Кадр из видео
В поселке Междуреченск близ Алматы мужчина переехал лошадь, лежащую на земле, передает ИА «NewTimes.kz».

В социальных сетях распространяется шокирующий видеоролик, на котором несколько мужчин выясняют отношения. Один из них на Land Cruiser придавил лежащую на земле лошадь. Мы не публикуем видео из этических соображений.

В пояснении к посту сказано, что водитель джипа был пьян, умышленно гонялся и задавил лошадь, лежащую на земле. А также то, что полиция после задержания выпустила мужчину буквально на другой день.

В департаменте полиции Алматинской области отметили, что за рулем джипа находился 38-летний житель Междуреченска, который действительно умышленно наехал на лошадь соседа, после ссоры с ним.

«В своих показаниях он сообщил, что пытался выгнать 20 животных, пасущихся на его огороде. Ведется расследование по статье Жестокое обращение с животным. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке», — пояснили в ведомстве.


Источник: newtimes.kz
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