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Стоимость ввезенных в Казахстан авто занизили на 53 миллиона долларов - КГД

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 19:19
Стоимость ввезенных в Казахстан авто занизили на 53 миллиона долларов - КГД
.
О предпринимателях и посредниках, занижающих стоимость автомобилей при ввозе в Казахстан, рассказали в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что в текущем году предприниматели и посредники пытались заявить стоимость от 300 до 3 тысяч долларов по 1 164 автомашинам.

"Например, Toyota Camry 2020 года выпуска, ввозимая из Грузии. Заявляется цена от 1 300 до 17,5 тысячи долларов, средняя заявляемая цена - 11 тысяч долларов. При этом на сайте по продажам автомобилей аналогичные авто оцениваются от 20 до 27 тысяч долларов. В неисправном состоянии - от 12 до 18 тысяч долларов", - сообщили в КГД.

Также фиксируются случаи занижения стоимости и люксовых машин, добавили в комитете. Например, Mercedes Benz AMG G63 2021 года - 8,5 тысячи долларов, Toyota Land Cruiser 300 2021 года - 15 тысяч долларов, LEXUS RX 450H 2021 года - 4,5 тысячи долларов.

"Всего за первое полугодие 2022 года установлено занижение стоимости транспортных средств на 53 миллиона долларов, по ним доначислено таможенных платежей и налогов на 6,5 миллиарда тенге", - отметили в ведомстве.

Если владельцы автомобилей предоставят подтверждающие документы по их покупке, то таможенная очистка будет осуществлена по стоимости, заявленной в декларации, заключили в комитете.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 20:43
Снизьте пошлину и уберите дебильные сборы и тогда исчезнет необходимость занижать стоимость авто. За счет повышения количества ввозимых авто доходы государства останутся на прежнем уровне.
 
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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:33
Убрать ишачью растаможку, налоги и сборы, автопарк страны сам обновится и прикрыть лавочки именуемые отечественный автопром. Бипэк авто наглядное пособие. То же будет и с остальными. Авто слишком дорогое у нас в стране. Это ненормально.
 
 

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