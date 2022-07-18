Стоимость ввезенных в Казахстан авто занизили на 53 миллиона долларов - КГД

О предпринимателях и посредниках, занижающих стоимость автомобилей при ввозе в Казахстан, рассказали в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что в текущем году предприниматели и посредники пытались заявить стоимость от 300 до 3 тысяч долларов по 1 164 автомашинам.



"Например, Toyota Camry 2020 года выпуска, ввозимая из Грузии. Заявляется цена от 1 300 до 17,5 тысячи долларов, средняя заявляемая цена - 11 тысяч долларов. При этом на сайте по продажам автомобилей аналогичные авто оцениваются от 20 до 27 тысяч долларов. В неисправном состоянии - от 12 до 18 тысяч долларов", - сообщили в КГД.



Также фиксируются случаи занижения стоимости и люксовых машин, добавили в комитете. Например, Mercedes Benz AMG G63 2021 года - 8,5 тысячи долларов, Toyota Land Cruiser 300 2021 года - 15 тысяч долларов, LEXUS RX 450H 2021 года - 4,5 тысячи долларов.



"Всего за первое полугодие 2022 года установлено занижение стоимости транспортных средств на 53 миллиона долларов, по ним доначислено таможенных платежей и налогов на 6,5 миллиарда тенге", - отметили в ведомстве.



Если владельцы автомобилей предоставят подтверждающие документы по их покупке, то таможенная очистка будет осуществлена по стоимости, заявленной в декларации, заключили в комитете.