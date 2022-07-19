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Старые кредиты собираются списать в Казахстане

Просмотров:2820 Опубликовано: Сегодня, 10:46
Старые кредиты собираются списать в Казахстане
©ЭК/Валерий КАЛИЕВ
В Бюджетный кодекс страны предлагают ввести понятие "Безнадежная к взысканию задолженность" и прекращение требований кредитора по ней. Это хотят сделать для очищения кредитного портфеля Казахстана от просроченной задолженности, связанной с нерегулированными кредитами 90-х годов, передает Экспресс К.

"По должникам вышеупомянутых кредитов отсутствует какая-либо информация об их юридическом статусе в связи с их деятельностью, в базе Министерства юстиции сведений по ним нет, — говорится в тексте проекта, опубликованного на портале открытых НПА. — В связи с чем не представляется возможным проведение дальнейших работ по взысканию имеющейся задолженности, а также их списание в рамках действующего бюджетного законодательства".

Как удалось выяснить Экспресс К, речь идет не о кредитах, выданных населению (то есть физическим лицам), а о бюджетных кредитах, выданных в 90-х годах государством напрямую бизнесу. Это директивные кредиты, выданные под гарантию акиматов и правительства РК, займы на пополнение собственных оборотных средств и другие кредиты.

На сегодня указать конкретную сумму не представляется возможным, так как продолжается поиск заемщиков и подтверждающих документов. На 1 января 2022 года неурегулированная сумма задолженности составляет порядка 120 миллиардов тенге,

— говорится в ответе Министерства финансов на наш запрос.

В Министерстве финансов уточнили, что выделение средств из республиканского бюджета для этого не требуется. Также там добавили, что основания для прекращения требований правительства законодательно еще не установлены.


Источник: Экспресс-К
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Комментарии ( 4 )

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gurev57 (Посетители) Сегодня, 12:40
один сплошной бардак.
 
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polk135 (Посетители) Сегодня, 12:04
Кредиты надо брать у государства. И жидать списания миллиардов тенге.
 
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  • arelav_74
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 11:57
В Министерстве финансов уточнили, что выделение средств из республиканского бюджета для этого не требуется.
Еще бы! эти деньги и так взяты из бюджета, да еще чтобы их списать, можно было еще дербануть бюджет!! Супер!! А что так можно было????
 
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  • Знакомый
  • NataliN
  • arelav_74
  • AHI
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:36
речь идет не о кредитах, выданных населению (то есть физическим лицам), а о бюджетных кредитах

Если в кратце, то собираются списать кредиты выданные себе же.
 
 

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