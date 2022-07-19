Брекешев рассказал о планах по сайгакам после критики Токаева

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о том, принято ли решение о регулировании популяции сайгаков в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"После критики Президента еще раз собрались со всеми заинтересованными государственными органами, ассоциациями, с нашими институтами, учеными. Еще раз обсудили вопросы регулирования и использования популяции сайгаков. Пришли к такому выводу, что необходимо более углубленно провести работы, научные исследования, посмотреть пути миграции, ареалы обитания, кормовую базу, что очень важно", - сказал Брекешев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.
Министр отметил, что популяция сайгаков не будет постоянно расти. По его словам, есть определенный предел популяции, после которого у сайгаков возникает внутренняя конкуренция за пищу и водопой.
"Поэтому увеличение конкуренции внутри популяции ослабляет само животное, которое уже становится более уязвимым в плане болезней и угрозы со стороны тех же волков, хищников. Поэтому еще раз будем смотреть, все эти вопросы обсуждать, потом уже придем, я так думаю, к правильному решению. Но если взять исторически, то, допустим, в советские времена такая практика имела место - поддерживалась оптимальная численность популяции. При этом в этой популяции, в принципе, правильно и грамотно использовали, в том числе и для производства шкур, рогов и использования мяса сайгаков", - пояснил глава Минэкологии.
Министр подчеркнул, что окончательное решение по использованию популяции или регулированию популяции сайгаков не принято.
"После того как мы проведем научное исследование, будем собираться и выносить то или иное решение. В своем докладе отметил, что сами научные исследования могут затянуться на год или два. Поэтому до получения хотя бы первых результатов этих исследований, которые определят оптимальное количество сайгаков в том или ином ареале обитания, решение по его регулированию или использованию принято не будет", - заключил он.
14 июля на расширенном заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву.
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