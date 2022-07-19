Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

В Казахстане 30 августа отмечается один из главных государственных праздников – День Конституции, сообщает zakon.kz.



В этом году День Конституции приходится на вторник. Этот день является выходным.



Вместе с тем, согласно постановлению правительства «О переносе дней отдыха в 2022 году», переносится день отдыха с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.



Соответственно, казахстанцы будут отдыхать:



- при пятидневной рабочей неделе – с учетом переноса выходного дня три дня подряд: 28, 29, 30 августа (воскресенье, понедельник, вторник);



- при шестидневной рабочей неделе – два дня: 28, 30 августа (воскресенье, вторник).



Всего при пятидневной рабочей неделе казахстанцы в августе будут отдыхать девять дней.