Казахстанским водителям разрешат ездить без бумажных документов

Казахстанские водители смогут управлять автомобилями без наличия при себе удостоверения личности. Информацию подтвердили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), передает корреспондент Tengrinews.kz.



На прошлой неделе Глава государства подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане, приравнивающий электронные документы их бумажным аналогам.



Мы спросили в министерстве, означает ли это, что казахстанские водители смогут ездить за рулем без удостоверения личности или паспорта (при этом необходимо показывать официальные цифровые документы).



"Да, так как согласно внесенным поправкам документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые физическим и юридическим лицам посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе", - ответил пресс-секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ерхан Таткен.



Здесь необходимо отметить, что еще с февраля 2021 года казахстанцам разрешили ездить без прав и техпаспорта, но только при наличии с собой документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Казахстана, удостоверения личности.



В ведомстве отметили, что уже сейчас цифровые документы используются во всех филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", во всех аэропортах страны, у нотариусов, в банках второго уровня, в ЕНПФ по вопросам пенсионных услуг, в "Первом кредитном бюро", в "Казпочте" по вопросам почтовых услуг, а также при перевозках КТЖ.



"Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности" позволит гражданам страны беспрепятственно использовать цифровые документы в большинстве жизненных ситуаций и увеличить сферы их использования.



Данный закон вступит в силу по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования в газетах "Казахстанская правда", "Егемен Қазақстан" и в Эталонном банке НПА", - объяснили в МЦРИАП.



Казахстанцам посредством мобильных приложений eGov Mobile, Kaspi Bank и "Народный банк" доступны следующие цифровые документы:



удостоверение личности​;

водительское удостоверение;

свидетельство о рождении​;

свидетельство о заключении брака;​

свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества​;

свидетельство о расторжении брака;

технический паспорт​;

результат ПЦР-тестирования на COVID-19​;

студенческий билет​;

диплом​;

удостоверение пенсионера​;

удостоверение кандаса​;

свидетельство о регистрации транспортного средства​;

социальный ID;

паспорт вакцинации​;

удостоверение лица с инвалидностью​;

удостоверение о многодетной семье;

удостоверение получателя адресной социальной помощи.



15 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования".