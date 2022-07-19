Верховный суд оправдал Сейтказы и Асета Матаевых

Верховный суд оправдал казахстанских журналистов Сейтказы и Асета Матаевых. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садуакасов, передает Tengrinews.kz.
"Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении осужденных Сейтказы и Асета Матаевых по протесту генерального прокурора. В протесте, поступившем в Верховный суд 24 июня текущего года, генеральный прокурор просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты ввиду неполноты судебного следствия по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, и направить уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в составе семи судей, рассмотрев протест сегодня, 19 июля, отменила судебные акты. Производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава преступления", - говорится в сообщении.
За оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Протест удовлетворен частично.
3 октября 2016 года председатель правления Союза журналистов Казахстана, президент Национального пресс-клуба Сейтказы Матаев был осужден на шесть лет, а его сын - генеральный директор информационного агентства КазТАГ Асет Матаев - получил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Сейтказы Матаеву были предъявлены обвинения по статье "Мошенничество" и "Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций". Асет Матаев также обвинялся по статье "Мошенничество".
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