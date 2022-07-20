Почти 2 тысячи заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

В Казахстане за сутки выявили 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.



За прошедшие сутки 19 июля зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 321 453 случая.





в городе Нур-Султане – 586,

в городе Алматы – 597,

в городе Шымкенте – 105,

в Акмолинской области – 26,

в Актюбинской области – 21,

в Алматинской области – 67,

Жетысуской области - 64,

в Атырауской области – 36,

в ВКО – 19,

в Абайской области - 27,

в Жамбылской области – 57,

в ЗКО – 34,

в Карагандинской области – 160,

в Улытауской области - 26,

в Костанайской области – 22,

в Кызылординской области – 44,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 15,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 16.



За сутки до этого коронавирусом заразилось всего 1450 человек.