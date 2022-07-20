3 миллиона гектаров пастбищ незаконно выдали в Казахстане

По данным ведомства, только за последние три года прокуроры установили 18 миллионов гектаров пустующих и три миллиона гектаров незаконно выданных пастбищ, из них государству возвращены пять миллионов и вовлечены в оборот четыре миллиона гектаров.



"Результаты работы показали, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель. По этой причине добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации", - рассказали в Генпрокуратуре.



На сегодня установлено, что по стране не хватает порядка 15 миллионов гектаров общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота для личных подсобных хозяйств.



"Для улучшения ситуации в текущем году совместно с Министерством сельского хозяйства планируется дополнительно вернуть государству пять миллионов гектаров. По нашим мерам на местах акиматы утвердили планы управления общественными пастбищами. Это позволит не допускать передачи пастбищных угодий близ сельских населенных пунктов частным лицам", - сообщили в ведомстве.



За нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 за поступки, дискредитирующие государственную службу.



Напомним, в апреле сообщалось, что в Казахстане планируют в четыре раза увеличить площадь возвращенных государству неиспользуемых сельхозземель.