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Только через биометрию теперь доступен вход в мобильное приложение eGov Mobile

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 11:04
Только через биометрию теперь доступен вход в мобильное приложение eGov Mobile
Иллюстративное фото
В мобильном приложении eGov Mobile можно будет авторизоваться только одним способом – с помощью биометрии, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

Теперь стало проще пройти этап авторизации в мобильном приложении eGov Mobile. Для этого нужно пройти видео-идентификацию Digital ID и получить ЭЦП ключи.

Отметим, что ранее вход в приложение осуществлялся с помощью короткого SMS-кода либо ЭЦП ключей. Теперь вход будет осуществляться только через биометрию.

"Ранее мы получали жалобы от пользователей о том, что отказ от одноразового смс-пароля приводит к некоторым неудобствам при авторизации, и они не хотели проходить процесс биометрии. Но на самом деле Digital ID дает казахстанцам больше функциональных возможностей для получения услуг, чем одноразовый пароль. К тому же процесс авторизации с помощью биометрии стал намного проще и быстрее. Также мы всегда заботимся о безопасности персональных данных казахстанцев, а данный вид авторизации в этом имеет много плюсов", - отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

Обновления позволят гражданам использовать больше функционала в приложении и направлены на сохранение безопасности персональных данных казахстанцев.
В мобильном приложении eGov Mobile доступны порядка 400 госуслуг eGov.kz и услуги e-license для физических лиц.


Источник: baigenews.kz
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