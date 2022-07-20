Только через биометрию теперь доступен вход в мобильное приложение eGov Mobile

В мобильном приложении eGov Mobile можно будет авторизоваться только одним способом – с помощью биометрии, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".
Теперь стало проще пройти этап авторизации в мобильном приложении eGov Mobile. Для этого нужно пройти видео-идентификацию Digital ID и получить ЭЦП ключи.
Отметим, что ранее вход в приложение осуществлялся с помощью короткого SMS-кода либо ЭЦП ключей. Теперь вход будет осуществляться только через биометрию.
"Ранее мы получали жалобы от пользователей о том, что отказ от одноразового смс-пароля приводит к некоторым неудобствам при авторизации, и они не хотели проходить процесс биометрии. Но на самом деле Digital ID дает казахстанцам больше функциональных возможностей для получения услуг, чем одноразовый пароль. К тому же процесс авторизации с помощью биометрии стал намного проще и быстрее. Также мы всегда заботимся о безопасности персональных данных казахстанцев, а данный вид авторизации в этом имеет много плюсов", - отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.
Обновления позволят гражданам использовать больше функционала в приложении и направлены на сохранение безопасности персональных данных казахстанцев. В мобильном приложении eGov Mobile доступны порядка 400 госуслуг eGov.kz и услуги e-license для физических лиц.
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