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Казахстанский производитель будет поставлять колбасу и мясо на Ближний Восток

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 12:18
Казахстанский производитель будет поставлять колбасу и мясо на Ближний Восток
ФОТО: архив пресс-службы
В страны Персидского залива поступит более 100 единиц продукции.


ТОО «Первомайские деликатесы» получило халал-сертификат по стандартам стран Персидского залива - GSO 2055 -1: 2015. Как сообщили в товариществе 20 июля, они являются «единственной компанией в Казахстане, которая обладает данным сертификатом». Для получения документа был пройден ряд проверок и экспертиз, в том числе полная проверка состава продукции и полномасштабная инспекции с участием специалистов по HACCP (анализ рисков и критические контрольные точки). Инспектировались все площадки компании: убойный комплекс, находящийся в Кордае, и мясоперерабатывающий завод, расположенный близ Алматы.

Полученный халал-сертификат, выданный UAB World Halal Trust, дает возможность компании поставлять продукцию в страны Персидского залива - Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Оман, Бахрейн и Кувейт.

«Особым спросом в последние годы в странах Персидского залива и ОАЭ, в частности, пользовалась казахстанская баранина, которая заняла свою нишу и зарекомендовала себя на данных рынках. Учитывая перспективы экспорта казахстанской мясной продукции, более 100 наименований от «Первомайских деликатесов» окажутся на полках магазинов восточных стран в ближайшее время», - сообщили в компании.

«Первомайские деликатесы» – казахстанский производитель мясных изделий - колбас и полуфабрикатов, экспортер мяса различных видов, работающий в этой отрасли с 2005 года. Компания владеет торговыми марками Pervomayskiye Delikatesy, Boszhan, «Народные колбасы».


Источник: forbes.kz
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