Казахстанским школьникам хотят сократить каникулы

Проект соответствующего приказа Министерства просвещения РК появился на портале открытых нормативно-правовых актов. Согласно документу, учебный год у казахстанских школьников увеличится на две недели, передает Экспресс К.
В частности, продолжительность учебного года в первых классах составит 35 учебных недель, во 2—11-х (12-х) классах — 36 учебных недель.
В течение предстоящего учебного года во всех классах предлагается установить следующие каникулярные периоды:
осенние — 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно); зимние — 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно); весенние — 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).
Для первоклассников также будут дополнительные семидневные каникулы — с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.
"Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения "сложных" тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения, — говорится в пояснительной записке к проекту приказа. — Сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сократит правонарушения, снизит переутомление и заболеваемость обучающихся".
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