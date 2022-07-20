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Из-за аномальной жары в Узбекистане госпитализировали более 4 тысяч человек

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 17:59
Из-за аномальной жары в Узбекистане госпитализировали более 4 тысяч человек
Иллюстративное фото
Более 4 тысячам человек с 17 по 20 июля потребовалась госпитализация в Узбекистане из-за аномальной жары. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что аномальная жара в Узбекистане началась 17 июля. При этом на сегодняшний день, за трое суток, в республиканскую службу скорой медицинской помощи поступило 130 115 вызовов.

"23 421 обратившийся страдает от повышенного артериального давления, дыхательной недостаточности, астмы и других хронических заболеваний. При этом госпитализация понадобилась 4215 пациентам", - говорится в сообщении ведомства.

Метеорологи прогнозируют, что такая жара в стране сохранится в течение недели, в частности, 21-23 июля дневная температура повысится до 45 градусов, а на севере, юге и в пустынных районах повысится до 47 градусов.

Отметим, что экстремальная жара фиксируется не только в Узбекистане, но и в странах Европы. Великобритания, в частности, из-за высоких температур объявила чрезвычайное положение. Мэр Лондона охарактеризовал ситуацию как критическую.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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OpOp (Посетители) Сегодня, 20:07
коровы напукали, понятно же. срочно закрывать все скотоводческие фермы и открывать инсектофермы. тараканы не пукают, а есть что-то людям надо.
 
 

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