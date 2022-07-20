Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят поставки в Казахстан

В Евразийской экономической комиссии договорились начать поставки сразу после окончания запрета на экспорт сахара из РФ.



31 августа заканчивается срок действия ограничений на вывоз сахара, введённых в России, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.



Таким образом, уже с сентября на казахстанский рынок начнёт поступать готовый сахар из России.



"15 июля на совете ЕЭК уполномоченным органам заинтересованных государств-членов ЕАЭС поручили провести работу по предварительной контрактации поставок сахара из России и Беларуси с целью их незамедлительной поставки после 31 августа", – рассказали в ведомстве.



Кроме того, казахстанское государство поддержит свекловодов, а также заключит долгосрочные контракты с поставщиками сахарного тростника из Латинской Америки и Индии. На сегодня производство сахара в республике продолжается, дефицита не наблюдается, заверили в МТИ.



"Запасы на складах и в стабфондах, а также законтрактованное регионами в рамках форвардных договоров количество сахара составляют 26,9 тысячи тонн", – уточнили в министерстве.