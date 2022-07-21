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Нападение на журналистку Олесю Вертинскую попало на видео

Просмотров:876 Опубликовано: Сегодня, 07:49
Нападение на журналистку Олесю Вертинскую попало на видео
Кадр видео с камеры наблюдений
Нападение неизвестного мужчины на журналистку Олесю Вертинскую в Атырау попало на камеры наблюдения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам пострадавшей, к ней подошел неизвестный и попросил о помощи, а затем нанес ей несколько ударов. Спас ее случайный прохожий. У Вертинской перелом носа со смещением.

"Когда я посмотрела, нет ли у него в кармане ножа, он ударил меня в нос. Я кричала. Меня услышал прохожий, подбежал ко мне. И нападавший мужчина убежал. Я пришла домой вся в крови и попросила своего ребенка вызвать скорую. Позже меня забрали в больницу", - рассказала журналистка.

Инцидент она связывает с профессиональной деятельностью. Ранее Олеся получила сообщения с угрозами с неизвестного номера. Ей советовали "быть осторожной" с одной из компаний и ее владельцем.

"У нас в обществе даже журналистское расследование - оно забито. И журналисты сейчас поднимают вопросы проведения журналистского расследования, чтобы их не пугали. Потому что если у нас общество коррупционное, то эти проблемы и получаются, что журналистам не дают бороться с противоправными действиями. Правовая система сейчас только начинает поворачиваться к человеку. И эта мысль через закон о СМИ и проходит", - заявил правозащитник Марат Башимов.



Источник: Tengrinews.kz
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