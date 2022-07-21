Более двух тысяч: рост заболеваемости КВИ за сутки продолжается в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20 июля в Казахстане сообщили в Минздраве. В антилидерах по-прежнему Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область, сообщает Zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 642,



в Алматы – 650,



в Шымкенте – 145,



в Акмолинской области – 38,



в Актюбинской области – 30,



в Алматинской области – 82,



в Жетысуской области - 78,



в Атырауской области – 44,



в ВКО – 22,



в Абайской области - 15,



в Жамбылской области – 86,



в ЗКО – 39,



в Карагандинской области – 188,



в Улытауской области - 24,



в Костанайской области – 29,



в Кызылординской области – 69,



в Мангистауской области – 19,



в Павлодарской области – 19,



в СКО – 16,



в Туркестанской области – 22.



Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев.