Шахтеры рудника устроили забастовку в Карагандинской области

Караганда. 21 июля. КазТАГ - Шахтеры рудника «Акжал» ТОО «Нова цинк» устроили забастовку в Карагандинской области, сообщает «Патриот».



«Зарплата уже много лет остается на прежнем уровне. Руководство ТОО не хочет повышать зарплату. Денег не хватает, а ведь у всех семьи, дети, кредиты», - возмущены рабочие рудника.



Также по словам бастующих у них старое изношенное оборудование и не хватает средств индивидуальной защиты.



В переговорах с рабочими участвовал исполняющий обязанности акима Шетского района Даурен Карсембаев и прокурор района Елдос Жаппар. Карсембаев обещал переговорить с руководством предприятия.



«Проведены переговоры, есть определенные договоренности по организационным вопросам. Остальные вопросы будут решены до 3 августа», - сообщили в акимате Карагандинской области.