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Как изменятся каникулы школьников - в Минпросвещения сделали заявление

Просмотров:456 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Как изменятся каникулы школьников - в Минпросвещения сделали заявление
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Казахстанские школьники будут отдыхать на летних каникулах с 1 июня по 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве отмечают, что ранее эксперты неоднократно обращались в министерство с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они апеллировали к тому, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире - 130 дней, в то время как во многих странах сроки каникул варьируются от 80 до 100 дней. Кроме того, при переходе на 5-дневную учебную неделю количество учебных дней уменьшилось сразу на 34 дня.

"Таким образом, в среднем общее количество учебных дней в нашей стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах - около 200 дней. Также эксперты отметили, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника.

А многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю. Это повысит эффективность работы педагогов и усваиваемость пройденных материалов у учеников. Это также снизит интенсивность изучения сложных тем, даст время на повторение и закрепление изученного материала. При этом важно понимать, что на периоде летних каникул изменения никак не отразятся: с 1 июня и до 1 сентября дети будут отдыхать" - сообщили в Минпросвещения.

По словам председателя Комитета дошкольного и среднего образования Гульмиры Каримовой, многие сторонники продления учебного года предлагали продлить четвертую четверть до 20-25 июня и начать учебный год уже с 20 августа.

"Эксперты били тревогу уже несколько лет и отмечали, что, пока наши школьники проводят летнее время за отдыхом или играми в компьютерах и в смартфонах, их сверстники учатся. Свои аргументы они уже озвучивали ранее. Нами была создана рабочая группа с участием ученых, психологов, родителей и педагогов. Был изучен и международный опыт. Рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение: не менять срок начала учебного года и оставить, как прежде, 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая.

Таким образом, разница в выходе на каникулы составит только 5 дней. И уже с начала лета, то есть с 1 июня, дети смогут выйти на каникулы. Таким образом, все лето, с 1 июня до 1 сентября, дети будут отдыхать на каникулах. При этом важно понимать, что улучшать качество мы будем не только за счет учебных дней, но и за счет сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов и так далее. Также с начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах. Кроме того, увеличение продолжительности учебного года позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков будет меньше. Это к тому же снизит нагрузку и на аудиторный фонд школ", - отметила Гульмира Каримова.

В министерстве также привели некоторые сравнения. К примеру, летние каникулы в Германии, Англии и Японии длятся 7 недель, 7-9 недель - в Польше, Китае и Южной Корее, 9-11 недель - в Финляндии, Венгрии, Швеции, 11 недель - в Латвии, Италии и Португалии, в Казахстане - 14 недель.

Ранее сообщалось, что учебный год у казахстанских школьников планируют увеличить на две недели. Соответствующий проект приказа Министерства просвещения появился на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, продолжительность учебного года в первых классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель.

В течение предстоящего учебного года во всех классах предлагается установить следующие каникулярные периоды:

- осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
- зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);
- весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).

Для первоклассников также будут введены дополнительные семидневные каникулы - с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.


Источник: Tengrinews.kz
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