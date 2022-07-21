Еще одна праздничная дата появится в Казахстане

МИИР РК подготовил дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечне праздничных дат появится новый профессиональный праздник: День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля.
Как говорится в пояснительной записке, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства ( ЖКХ) круглосуточно обеспечивают население страны теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, а также управляют и содержат жилищный фонд страны, создавая тем самым условия для благоприятной и комфортной жизни граждан.
День работников ЖКХ отмечался в СССР с 1966 года в четвертое воскресенье июля и сохранился во многих странах СНГ, в том числе в России, Беларуси, Украине, Узбекистане.
Как считают в МИИР, учреждение этого праздника будет способствовать притоку молодых специалистов и инженеров высокой квалификации в эту отрасль на смену ветеранам, а также повышению престижа профессии работников ЖКХ и их профессиональной гордости.
Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 2 августа.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.