Еще одна праздничная дата появится в Казахстане

МИИР РК подготовил дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.



Так, в перечне праздничных дат появится новый профессиональный праздник: День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля.



Как говорится в пояснительной записке, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства ( ЖКХ) круглосуточно обеспечивают население страны теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, а также управляют и содержат жилищный фонд страны, создавая тем самым условия для благоприятной и комфортной жизни граждан.



День работников ЖКХ отмечался в СССР с 1966 года в четвертое воскресенье июля и сохранился во многих странах СНГ, в том числе в России, Беларуси, Украине, Узбекистане.



Как считают в МИИР, учреждение этого праздника будет способствовать притоку молодых специалистов и инженеров высокой квалификации в эту отрасль на смену ветеранам, а также повышению престижа профессии работников ЖКХ и их профессиональной гордости.



Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 2 августа.