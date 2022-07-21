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Очередную "битву" за сахар сняли на видео в Караганде

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Очередную "битву" за сахар сняли на видео в Караганде
Фото из открытых источников
В одном из карагандинских супермаркетов сняли на видео, как покупатели в давке рвут пакеты, рассыпая главный дефицитный товар этого года - сахар, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Patriotnews.kz.

В издании отметили, что в магазинах Караганды продолжаются "сахарные бои" - в образовавшейся давке в супермаркете "Аян" люди порвали пакет, из которого рассыпался на пол сахар-песок.

"После "нашествия" покупателей возле торговых полок творится бардак: коробки с солью, пакеты с макаронами валяются на полу среди рассыпанного сахара", - говорится в сообщении.



Двумя неделями ранее в супермаркет "Аян" даже вызывали наряд полиции, чтобы усмирить покупателей сахара.

Помимо Караганды, ожесточенная борьба за снова ставший дефицитом сахар ранее развернулась в супермаркетах Актау, Семея, Уральска и Кызылорды. Позже ситуацию прокомментировали в министерствах сельского хозяйства и торговли.

Отметим, что на проблему с "белым" дефицитом в ходе расширенного заседания правительства обратил внимание Президент Касым-Жомарт Токаев. Обращаясь к кабмину, Глава государства назвал сложившуюся ситуацию "позором" и поручил найти правильные подходы к решению проблемы.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 13:54
позорище недальновидным правителям, пулю в лоб или вон из кресла в простые рабочие.
 
 

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