Очередную "битву" за сахар сняли на видео в Караганде

В одном из карагандинских супермаркетов сняли на видео, как покупатели в давке рвут пакеты, рассыпая главный дефицитный товар этого года - сахар, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Patriotnews.kz.В издании отметили, что в магазинах Караганды продолжаются "сахарные бои" - в образовавшейся давке в супермаркете "Аян" люди порвали пакет, из которого рассыпался на пол сахар-песок."После "нашествия" покупателей возле торговых полок творится бардак: коробки с солью, пакеты с макаронами валяются на полу среди рассыпанного сахара", - говорится в сообщении.Двумя неделями ранее в супермаркет "Аян" даже вызывали наряд полиции, чтобы усмирить покупателей сахара.Помимо Караганды, ожесточенная борьба за снова ставший дефицитом сахар ранее развернулась в супермаркетах Актау, Семея, Уральска и Кызылорды. Позже ситуацию прокомментировали в министерствах сельского хозяйства и торговли.Отметим, что на проблему с "белым" дефицитом в ходе расширенного заседания правительства обратил внимание Президент Касым-Жомарт Токаев. Обращаясь к кабмину, Глава государства назвал сложившуюся ситуацию "позором" и поручил найти правильные подходы к решению проблемы.