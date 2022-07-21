Массовое отравление рабочих произошло на Тенгизе

В Атырауской области на месторождении Тенгиз произошло массовое отравление рабочих. Информацию подтвердили в пресс-службах областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля и ТОО «Тенгизшевройл», передает Zakon.kz.



Как сообщили в ДСЭК Атырауской области, 20 июля 11 работников подрядной компании Isker доставлены в Жылыойскую центральную районную больницу.



- Диагноз – пищевая токсикоинфекция. Состояние оценивается как среднее. Все они обедали в столовой, которая принадлежит ООО «Каз Пром Строй Инжиниринг», – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.



Пищевая токсикоинфекция (ПТИ) – это заболевание, причиной которого является заражение не бактериями, а токсинами, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий вне организма человека – в основном в продуктах питания.



Также в областном ДСЭК отметили, что в точке общепита взяты пробы, которые направлены на проверку в Национальный центр экспертизы.



- Проводится внеплановая проверка, - сказала пресс-служба ДСЭК Атырауской области.



Информацию о массовом отравлении также подтвердили в «Тенгизшевройле».



- 20 июля несколько сотрудников подрядной компании Isker на Тенгизе почувствовали симптомы, типичные для пищевого отравления... Руководство компании-подрядчика принимает необходимые меры для обеспечения необходимой медицинской помощи своим сотрудникам, - рассказали в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».