Страны Евросоюза призвали готовиться к отключению российского газа

Европейский союз призвал государства-члены сократить потребление газа на 15 процентов до марта из-за опасений, что Россия может прекратить поставки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Европейской комиссии.



Еврокомиссия предложила создать новый законодательный инструмент и план сокращения спроса на газ в Европе, чтобы сократить потребление газа до следующей весны. Все потребители, государственные администрации, домохозяйства, владельцы общественных зданий, поставщики электроэнергии и промышленность должны будут принять меры по экономии газа.



Комиссия также намерена ускорить работу по диверсификации поставок, включая совместные закупки газа, чтобы усилить возможности ЕС по поиску альтернативных источников поставок газа.



Новое регулирование установит цель для всех государств-членов по сокращению спроса на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.



ЕС также принял новое законодательство, требующее, чтобы подземные хранилища газа ЕС были заполнены на 80 процентов к 1 ноября 2022 года, чтобы обеспечить поставки на предстоящую зиму.



Поставки по "Северному потоку - 1", на долю которого приходится более трети российского экспорта газа в ЕС, должны возобновиться 21 июля после 10-дневной остановки для ежегодного технического обслуживания. Однако ситуация усугубилась после того, как Владимир Путин предупредил, что российские поставки, отправляемые по крупнейшему трубопроводу в Европу, могут еще больше сократиться и даже остановиться.



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отключение по всей Европе теперь является вероятным сценарием.



"Россия шантажирует нас. Россия использует энергию как оружие. Поэтому в любом случае, будь то частичное, крупное отключение российского газа или полное отключение российского газа, Европа должна быть готова", - заявила она.



Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетили Баку, где обсудили с властями Азербайджана поставки местного газа в Европу.